У Карпатах завищують ціни для туристів

У Карпатах завищують ціни на відпочинок для туристів. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив директор інформаційно-туристичного центру «Ведмідь» Тарас ВЕДМІДЬ.

За його словами, прагнення українців відпочивати в Карпатах навіть у нинішніх умовах дозволяє власникам житла в регіоні "малювати астрономічні ціни на житло". На період свят у Карпатах вже заброньовані всі котеджі, розраховані на 6-10 чоловік, зазначив Т.ВЕДМІДЬ.

За його словами, «новорічний відпочинок в українських Карпатах у черговий раз побив цінові рекорди: якщо торік мінімальна вартість житла в горах стартувала зі 150 грн. на добу за одну особу, то на даний час лижників очікує неприємний сюрприз - знайти куточок дешевше за 200 грн. (на добу) їм навряд чи вдасться".

Власники баз виправдовують подорожчання поліпшенням сервісу та інфраструктури курортів. "Втім, вони ручаються тільки за комфортність номерів: ані зручних під`їзних шляхів, ані сучасних лижних трас, ані самого снігу туристам, як і раніше, ніхто не гарантує", - зазначив експерт.

За словами Т.ВЕДМІДЯ, всупереч очікуванням, криза у вітчизняній економіці, яка вже привела до падіння попиту на зарубіжні туристичні напрями, поки не торкнулася Карпат. «На сьогодні кількість відпочиваючих, які забронювали житло в горах на період новорічних свят, практично не відрізняється від торішнього рівня», - повідомив директор турцентру.

За його словами, санаторії і бази відпочинку цього сезону остаточно перейшли на пакетний продаж номерів. Орендувати житло на пару діб тут практично неможливо, а святковий тур, який передбачає проживання з 28-29 грудня до 4-5 січня, коштує від 500 доларів за одну особу.