Знижено оптові та роздрібні ціни на бензин у Молдові

У Молдові роздрібні ціни на бензин напередодні були знижені на 2-4%, опт - на 7-8%, повідомили РосБізнесКонсалтингу в найбільших компаніях, зайнятих імпортом, оптовим і роздрібним продажем нафтопродуктів.

Зокрема, літр Aи-95 вроздріб тепер коштує менше 1 долара. Його ціна знизилася на 4% - з 10,25 лея (0,98 дол.) до 9,85 лея (0,95 дол.).

Ціна дизпалива знизилася на 2,2% - з 11,45 лея (1,1 дол.) до 11,2 лея за літр (1,08 долл).

Оптові ціни на дизпаливо знизилися на 8,2% і становлять тепер 9 леїв (0,86 долл) за літр;

Оптові ціни на бензин знизилися на 6,8% і становлять 8,2 лея (0,78 дол.) за літр.