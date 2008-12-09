Негода залишила без світла 221 населений пункт України

У Чернігівській та Київській областях через складні погодні умови зокрема, шквалисті пориви вітру, дощ та мокрий сніг, внаслідок яких спрацювала автоматика захисту ліній електропередач, знеструмлено 221 населений пункт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, на Чернігівщині без електропостачання залишилось 170 н.с., на Київщині – 51.

Електрику відновлюють аварійні бригади обленерго.

Координацію робіт здійснюють опергрупи Головних облуправлінь МНС.