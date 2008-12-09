Виборчком назве мера Рівного не раніше, ніж отримає гроші

Остаточні результати виборів мера Рівного міська територіальна виборча комісія планує оголосити після надходження коштів на їх проведення.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Рівненської міської територіальної комісії Михайло БАНАЦЬКИЙ, підсумки виборів міського голови будуть оприлюднені 10 грудня, після того як на рахунки МТВК надійде друга частина коштів, що були передбачені на проведення виборів. Надходження коштів очікують з години на годину.

За словами М.БАНАЦЬКОГО, остаточні підсумки виборів, що відбулись 30 листопада, МТВК підбила ще минулого тижня, однак не оприлюднювала їх через те, що з Центральної виборчої комісії не надійшла друга частина коштів, передбачених на зарплату членам дільничних комісій та на організацію виборчого процесу, а це понад 570 тис. грн. Загалом на виборчу кампанію у Рівному було виділено понад 1 млн. 200 тис. грн. бюджетних коштів.

На думку М.БАНАЦЬКОГО, якби ці підсумки виборів вже оголосили, то ЦВК міг би не перерахувати ці кошти, адже, згідно із законодавством, невикористані під час виборчої кампанії кошти повинні бути повернуті протягом тижня після оголошення остаточних результатів виборів. Тому, вважає голова тервиборчкому, існувала реальна загроза, що працівники дільничних комісій, усі, хто працював на виборах, могли б залишитись без зарплати.

За словами М.БАНАЦЬКОГО, таку позицію міської територіальної комісії схвалюють голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК та новообраний мер міста Володимир ХОМКО.

Згідно з остаточними підсумками виборів мера міста, переможець виборів, колишній голова підприємства «Рівнеоблводоканал» В.ХОМКО набрав 32,96% голосів виборців, екс-губернатор Василь ЧЕРВОНІЙ – 15,98% і заступник міського голови Світлана БОГАТИРЧУК-КРИВКО – 13,83%.