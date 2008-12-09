Sony закриває кожен десятий із своїх філіалів

Японська Sony Corporation оголосила про скорочення 16 тисяч персоналу, з них вісім тисяч штатних співробітників компанії, повідомляє РИА новости з посиланням на телекомпанію NHK. "У безпрецедентно важкій ситуації компанія може подолати її, тільки вибірково концентруючи (зусилля)", - зауважили у компанії.

У вівторок було оголошено, що компанія планує звільнити вісім тисяч співробітників по всьому світу. За уточненими даними, ще вісім тисяч тимчасових робочих і тих, що працюють на договірній основі також будуть звільнені. Крім того, Sony оголосила про скорочення капіталовкладень в підрозділи електроніки на третину в порівнянні із запланованими в червні цього року. Зокрема, до березня 2010 року компанія планує скоротити капіталовкладення в галузь напівпровідників, відкласти на невизначений час плани розширення виробництва телевізорів для ринків США і Європи.

Компанія також оголосила про закриття п`яти з 57 виробничих філіалів по всьому світу, що складає майже 10%. Ці заходи, як передбачається, дозволять компанії скоротити витрати на 100 мільярдів йен (1,08 мільярда доларів) на рік. Електронна галузь компанії зазнає труднощів у зв`язку із спадом продажів електроніки, перш за все, телевізорів і цифрових камер в країнах США і Європи через світову фінансову кризу, що поглиблюється. Компанія оцінює скорочення прибутків до березня наступного року на 60% в порівнянні з минулим роком.