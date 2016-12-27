"Казкова галерея": центр Одеси "нарядили" до новорічних свят (відео)

На Дерибасівській до свят представили нову ілюмінацію, передає ТСН.

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"Гірлянди на всіх деревах утворюють освітлену різнокольоровими вогнями казкову галерею. Прямо посеред вулиці встановили шість величезних стилізованих ялинкових куль зі світлодіодами. Кожна - діаметром чотири метри, прикрашена орнаментом зі сніжинок і зірочок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня в Києві запалили головну новорічну ялинку країни.