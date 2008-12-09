Пірати звільнили українського моряка

Звільнено із піратського полону грецьке судно "Капітан Стефанос", у складі екіпажу якого – громадянин України, 21-річний моряк Олександр ЗАВОРОТНЮК.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Судно "Капітан Стефанос" було захоплене сомалійськими піратами на тиждень раніше, ніж відома "Фаїна". Як уже повідомляла прес-служба Уповноваженого з прав людини, уперше Н.КАРПАЧОВІЙ вдалося поспілкуватися телефоном з О.ЗАВОРОТНЮКОМ, а також встановити його телефонний зв‘язок з матір‘ю 27 жовтня 2008 року, коли його разом з рештою екіпажу – сімнадцятьма філіппінцями та одним китайцем – вже понад місяць утримували в полоні морські терористи.

Наразі О.ЗАВОРОТНЮК повертається додому на звільненому від сомалійських піратів кораблі, що прямує до італійського порту Бриндізі.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н.

КАРПАЧОВА зв’язалася телефоном з О.ЗАВОРОТНЮКОМ, для якого це був перший зв’язок з Україною з часу захоплення судна 21 вересня 2008 року.

Н.КАРПАЧОВА відкрила провадження про захист права на життя громадянина України О.ЗАВОРОТНЮКА з моменту звернення його матері Інни ЗАВОРОТНЮК, мешканки Одеської області, яка не мала жодної інформації про долю свого зниклого сина.