У справі про держзраду Януковича важливі свідчення дав екс-депутат Держдуми РФ – Луценко

Як повідомляє телеканал "112 Україна", про це на брифінгу в Краматорську заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Можу підтвердити слова Руслана Кравченка (прокурор Генпрокуратури – УНІАН): одним із свідків, який дав дуже важливі свідчення, є колишній депутат Держдуми РФ, який давав свідчення про вплив підписаного листа - заклику до Путіна ввести війська в Україну, рішення Державної думи про використання збройних сил РФ за кордоном. Ми одержали ці свідчення, і вони обов'язково будуть покладені в основу майбутнього обвинувачення. Все йде за планом. І слідство, і суд будуть швидкими і справедливими", - сказав Луценко, не уточнивши разом з тим прізвище екс-депутата РФ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича дав дозвіл слідчому Генеральної прокуратури на вилучення речей і документів, що перебувають у віданні Ради Федерації Федеральних зборів РФ.

Відповідну постанову суду від 14 грудня 2016 року розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У постанові зазначається, що у слідства виникла необхідність провести експертизу почерку належності підпису, а тому необхідно витребувати оригінали заяви Януковича від 01.03.2014 року до президента РФ Володимира Путіна про використання збройних сил РФ на території України, а також інших заяв, які надходили від Януковича до Путіна і Ради Федерації.

«Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Вадиму Приймачку, а також представникам компетентних органів РФ, до яких слідчий або прокурор будуть звертатися із запитом про надання міжнародної правової допомоги, можливість тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у віданні Ради Федерації [...] з можливістю ознайомитися з оригіналами заяви та інших звернень та вилучити їх (здійснити їх виїмку)», - йдеться в постанові суду.