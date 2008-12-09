Нафтогаз визнав, що з Газпромом ще не розрахувався, а борг зростає

Делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з головою правління компанії Олегом ДУБИНОЮ перебуває в Москві для проведення чергового раунду переговорів з ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні журналістам у Києві.

«Сьогодні делегація «Нафтогаза» проводить консультації в Москві», – сказав він.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» зараз веде активну роботу щодо погашення заборгованості за газ. «За вересень майже розрахувалися. Не погашено ще за жовтень, і скоро вимушені будемо розраховуватися за листопад», – додав він.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав, що «є надія, що до кінця року ситуацію буде розв’язано».

Нагадаємо, 25 листопада НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частини боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені та штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

Станом на 16.00 2 грудня 2008 року НАК «Нафтогаз України» погасив 268,7 млн. дол. заборгованості за газ перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

2 грудня "Нафтогаз України" попросив "Газпром" про відстрочення за розрахунками з газового боргу за вересень і частково за жовтень. За словами офіційного представника російського холдингу Сергія КУПРИЯНОВА, борг за поставки газу у вересні українська сторона не сплатила.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив можливості використання судових процедур для стягнення боргів з українських компаній, що купують російський газ.

Після погашення боргу сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.

Борг накопичений за контрактом на постачання газу між "Нафтогазом" і компанією RosUkrEnergo, який було укладено 14 березня 2008 року. В даний час RosUkrEnergo продає газ "Нафтогазу" по 179,5 дол. за тис. куб. м. До України поставляється середньоазіатський газ.