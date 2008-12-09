Долар на міжбанку майже стабілізувався

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,5050/7,5950 грн., до 11:00 ціни виросли до 7,5300/7,6050 грн., і до 12:00 встановилися на рівні 7,5950/7,6300 грн. До закриття цінові рівні знизилися до 7,5600/7,5900 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг» , НБУ у вівторок, 9 грудня, на ринок не виходив.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2630/0,2710 грн., а до 12:00 ціни піднялися до 0,2655/0,2730 грн. До закриття торгів ціни зосереджувалися в діапазоні 0,2660/0,2720 грн. У Росії курс долар-рубль трохи скоригувався – 27,9895 (+0,0054) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2855/1,2857 дол. США, а до 16:15 впали до 1,2821/1,2823 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,6455/9,7670 грн., до 11:00 ціни пішли вгору до 9,6775/9,7800 грн., і до 12:00 досягли рівня 9,7695/9,8205 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH знизилися до 9,6905/9,7350 грн.