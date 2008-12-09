Звинувачений суддя пояснив, що мільйон доларів - це не хабар

"Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". Про це заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ, коментуючи походження частини грошей, які були вилучені працівниками Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України під час обшуків в його службовому кабінеті та в помешканні минулого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами І.ЗВАРИЧА, мільйон доларів він позичив для будівництва власного будинку у свого товариша - адвоката Володимира КОСЕНКА.

«Ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено", - сказав суддя.

При цьому він зауважив, що під час обшуку "не було задокументовано нумерації цих купюр, а тому невідомо, гроші з якою нумерацією та хімічною обробкою можуть потім представити як вилучені у мене».

Як заявив І.ЗВАРИЧ, в одному з мішків із грошима, що були вилучені в його кабінеті, були гроші, якими гості «посівали» в кабінеті І.ЗВАРИЧА під час відкриття приміщення суду в червні цього року, і він їх планував «віддати церкві».

«Також з моєї барсетки було вилучено 9,6 тисяч доларів США та 6,4 тисячі грн. Це були гроші, які впродовж тижнів мені здавали судді на ремонт приміщень суду. Також у мене з дому було вилучено 340 тисяч гривень наших з дружиною особистих заощаджень, а також розписку про те, що мною на ремонт приміщень суду отримано 100 тис. доларів США», - розповів про походження вилучених грошей І.ЗВАРИЧ.

При цьому І.ЗВАРИЧ поінформував, що середня зарплата у судді Львівського апеляційного адміністративного суду становить 17-20 тис. грн. на місяць.

На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано». За його словами, причиною порушення кримінальної справи стала заява в СБУ про те, що нібито йому в кабінеті колишнього голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА передали 100 тис. доларів США хабара за «правильне рішення» однієї справи, пов‘язаної із землею в одному з районів Львівщини. І.ЗВАРИЧ заявив, що це – неправда, і «подальші дії силових структур пов’язані з тим, що за людьми, які хотіли отримати землю, стоять впливові люди з Києва. Зокрема, з того ж відомства, яке представляє керівник слідчої групи, тобто з Генеральної прокуратури».

Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.