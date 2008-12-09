ДТП за участю сина депутата - на контролі у прокурора й Луценка

Правоохоронці мають намір провести додаткову експертизу на місці ДТП за участю сина заступника голови Одеської обласної ради Фелікса ПЕТРОСЯНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прокурор Одеської області Василь ПРИСЯЖНЮК.

При цьому В.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що обурений передачею цієї справи харківським правоохоронцям, які, за його словами, створили образ «білого і пухнастого» Ф.ПЕТРОСЯНА.

Прокурор Одеської області також додав, що «особисто попросив генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА довести цю справу до кінця».

Як повідомляв УНІАН, у вересні слідчий місцевої міліції закрив «через відсутність складу злочину» кримінальну справу, в якій головним фігурантом був 18-річний Ф.ПЕТРОСЯН – син депутата Одеської облради Фелікса ПЕТРОСЯНА, який у січні внаслідок автоаварії на вулиці Вільямса завдав смертельних травм 26-річному водієві «Ланоса» і пошкодив 11 автомобілів.

Прокуратура Одеської області витребувала справу на додатковий «розгляд обставин». Керівник МВС України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що справа перебуває на його особистому контролі.

На початку листопада прокуратура Одеської області повідомила, що справу передано до Генпрокуратури.