СБУ наполягає на законності поставок зброї до Грузії

Служба безпеки України наполягає на тому, що Україна на законних підставах із дотриманням усіх міжнародних зобов`язань здійснювала поставки озброєнь до Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, "експерти СБУ, як учасники слідчих комісій, брали участь в усіх перевірках і вже дали свій висновок... Документально спростовані всі наклепницькі твердження про нібито незаконні поставки озброєння до Грузії".

У той же час у прес-службі підкреслили, що на державному рівні за участю причетних до функціонування системи військово-технічної співпраці міністерств, відомств і організацій були проведені ретельні перевірки, які підтверджують законність поставок озброєння до Грузії, а також їх відповідності міжнародним нормам.

"Експерти чітко вказують, що відносно Грузії не існує жодних обмежень на поставки озброєння", - зазначили у відомстві.

Крім того, при всіх передачах озброєнь здійснювався контроль доставки вантажу кінцевому споживачеві, зокрема шляхом отримання сертифікатів підтвердження доставки.

"Це є доведеним фактом. Крім того, Україна відповідно до своїх зобов`язань у рамках міжнародних режимів контролю за озброєнням регулярно звітувала перед ООН і ОБСЄ про здійснення поставок Грузії", - підкреслили в прес-службі СБУ. При цьому додали, що "жодних фактів вербування або участі українських військових у російський-грузинському конфлікті не було".

Як повідомляв УНІАН, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів поставок Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права Валерій КОНОВАЛЮК, зокрема, заявляв, що комісія виявила факти поставок до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківській області. Також він стверджував, що військова техніка продавалася Грузії за заниженими цінами, а також про те, що Україна продовжувала поставляти до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Тим часом представники уряду, Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки зброї до Грузії.

17 листопада СБУ заявила, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розголошення державної таємниці слідчими СБУ завершена перевірка обставин постачання товарів військового призначення до Грузії. За результатами визначених законодавством слідчих дій ніяких порушень національного законодавства України і міжнародних угод не виявлено.