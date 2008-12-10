З Іраку до України повернуться 29 миротворців

Незабаром 29 українських офіцерів і прапорщиків зі складу українського миротворчого персоналу в Республіці Ірак повернуться до України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, сьогодні у таборі “Еко”, що поблизу іракського міста Ед-Діванія, відбулася церемонія завершення місії військовослужбовцями українського миротворчого персоналу.

У церемонії взяли участь Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Ірак Віктор НЕДОПАС та командування Коаліційних сил в цій країні.

Виведення українського миротворчого персоналу зі складу Коаліційних сил в Республіці Ірак відбувається на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН, на підставі якої термін дії мандату на виконання завдань Коаліційними силами в Іраку завершується наприкінці поточного року.

Український миротворчий персонал у складі Коаліційних сил в Республіці Ірак виконував завдання з 20 грудня 2005 року. У той же час, в Іраку залишатимуться 10 українських офіцерів, які виконують завдання у складі Тренувальної місії НАТО.