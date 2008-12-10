На шельфі Чорного моря почала діяти ще одна газова свердловина

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) ввело в експлуатацію ще одну свердловину на газоконденсатному родовищі «Штормове» в північно-західній частині українського сектора Чорного моря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, нова експлуатаційна свердловина поповнила фонд пробурених тут раніше свердловин і стала 15-ю за ліком. Її глибина – 2 тис. 640 метрів, продуктивність – 150 тисяч кубічних метрів газу на добу.

Голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК зазначив, що нині компанія експлуатує 10 родовищ вуглеводнів. Усі вони, за винятком «Штормового», перебувають у стадії падаючого видобутку.

«Чорноморнафтогаз» зараз веде облаштування двох нових газових родовищ у Чорному морі - Одеського і Безіменного, запаси яких не менше 50 млрд. кубічних метрів. «Але до введення їх у дію підприємство розробило і впроваджує Програму з недопущення зниження обсягів видобутку вуглеводнів. Роботи фінансуються в основному за рахунок власних можливостей ДАТ «Чорноморнафтогаз», а також бюджетних і кредитних коштів. Це дозволило ввести цього року дві експлуатаційні свердловини. Незабаром почне працювати ще одна», - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Довідка УНІАН. ДАТ "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" перебуває в управлінні НАК "Нафтогаз України".