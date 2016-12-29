Ольга Фреймут, Дмитро Комаров та Андрій Мацола пропонують озирнутися навколо

Для зйомок нового відео-ролика за участю ведучих «1+1» та Андрія Мацоли творці проекту збудували у павільйоні величезний циліндр 6 метрів заввишки та 20 метрів у діаметрі.

На його стінки з середини проектувалися мальовничі кадри проекту «Моя країна. Прекрасна і незалежна». Завдяки технології 360° інтернет-користувачі наче теж знаходяться в центрі конструкції та роздивляються вражаючі краєвиди на панорамному екрані.

У перерві між зйомками нового відео Ольга Фреймут, Дмитро Комаров та Андрій Мацола розповіли про свої місця сили та натхнення. Зокрема це куточки України, де кожен із них провів своє дитинство.

Так, наприклад, телеведуча Ольга Фреймут, котра провела дитинство на Львівщині, зараз знайомить із рідними місцями свою доньку Злату.

«Подобається зі Златою сісти в машину і поїхати далеко на Захід, де моя Галичина, а трохи далі – казкові Карпати. У Львівській області є Підгорецький замок. Пам'ятаю, як вперше туди приїхала з дочкою. Було вже за полудень, я розповідала їй легенду про красиву панну, яку за непокірність замурував у стінах злий чоловік. Я пообіцяла, що ми обов'язково відчуємо присутність красуні, побачимо її тінь, адже вона завжди тягнеться зі своїм багаторічним болем до добрих людей, а ми – добрі. Злата так налякалася, що майже увесь час гуляла територією замку зі заплющеними очима», – розповідає ведуча проекту «Новий інспектор Фреймут. Міста».

А мандрівник та ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров стверджує, що, аби побачити щось вражаюче та надихаюче, не обов’язково їхати за тисячі кілометрів від батьківщини.

«Я – корінний киянин, і обожнюю своє місто та його околиці. Ще з дитинства мене надихали високі мальовничі Дніпровські кручі біля міста Ржищів Київської області. Стоїш над прірвою, а перед тобою відкривається приголомшливий вид на нескінченні простори Дніпра та острови. Там по-справжньому відчуваєш себе вільним, – розповідає Дмитро Комаров. – Ще я дуже люблю обривисті береги Канівського водосховища недалеко від Черкас. Я не раз їздив туди з друзями і млів від нереально красивих, захоплюючих дух краєвидів. Ми брали човен і ходили водосховищем».

Засновник «Першої приватної броварні» Андрій Мацола також віддає перевагу подорожам Україною та із задоволенням проводить час зі своєю родиною в Карпатах.

«В мене четверо синів, четверо хлопців, яких я маю виростити не тільки зі знанням української традиції, не тільки з любов’ю до України, а й з українською силою в душі. І де ж нам брати цю силу, як не в Карпатах, де ходив зі своїми побратимами Олекса Довбуш, де злітав білим птахом з чорною ознакою в український кіносвіт Іван Миколайчук? – каже Андрій Мацола. – Я обов’язково відвідую з синами Буковель – і не тільки тому, що там є налагоджений зимовий відпочинок. Буковель – характерний приклад того, що можуть зробити люди на своїй Богом даній землі, коли в них бажання, натхнення та наснага. Буковель – це не тільки природна краса та приклад вдалого ведення бізнесу. Це втілення ідей України модернової, гарної, заможної, заради якої нам і треба працювати та робити наш дім, наші землі, нашу країну щасливим краєм для наших сильних духом дітей».

Зазначимо, перший сезон проекту «Моя країна. Прекрасна і незалежна» нещодавно був відзначений премією «Телетріумф-2016» – він став переможцем у номінації «Ефірне промо/промо-кампанія». У другому сезоні, який стартував у жовтні цього року, глядачі мають змогу не тільки побачити вражаючі кадри, зняті з висоти пташиного польоту, але і самостійно обирати ракурс локації та подивитися на неї у форматі 360° на digital-платформі «Моєї країни».