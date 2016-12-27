У лікарні Мечникова вишикувались черги донорів для здачі крові для поранених бійців

У Дніпрі лікарня ім. Мечникова, куди із Донбасу доправляють українських бійців у найважчому стані оголосила день донора, йдеться у сюжеті ТСН.

Напередодні зимових свят там необхідно створити запас крові всіх груп та всіх резус-факторів. Здати кров для подальшого переливання пораненим бійцям приїжджають люди із усієї області.

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Щоб прийняти усіх охочих здати кров, реєстрацію розгорнуть просто в холі хірургічного корпусу. Донорів чекатимуть одразу у кількох операційних.

Донори почали приходити до лікарні з самого ранку і вже сотні людей здали кров.

Нагадаємо, головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко сьогодні заявив, що четверо поранених під час боїв на Світлодарській дузі українських бійців наразі перебувають у важкому стані в реанімації.

Крім того лікар наголосив, що майже всі бійці, які надходять до лікарні мають велику крововтрату, тож їм необхідне переливання крові.

"Це найбільш важко поранені бійці, які мають безліч поранень. Ми переливаємо дуже багато крові, яка на сьогоднішній день вже обчислюється тоннами. На одного тяжко пораненого бійця, як правило, за кількістю припадає 3-5 донорів для того, щоб відновити крововтрату. Ми робимо все, щоб залучити молодих людей, усіх небайдужих на донорські дні, щоб вони здавали кров. Вже в лікарні ім. Мечникова перелито 2,2 тонни донорської крові. Ми розуміємо, що якщо війна триватиме, кров доведеться переливати. Ми завжди готуємо запаси", - сказав лікар.