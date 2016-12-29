Як заробити на декомунізації: польський досвід приваблення туристів (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Зокрема, пані Маруся запрошує пообідати у компанії радянських диктаторів. "В товаристві Брежнева, який вже помер, Леніна – це ж історія", - каже власниця ресторану. Апетит тут мають збуджувати не тільки бюст Леніна, а й картинки із відвертими дівчатами з країни, де сексу не було. Ці артефакти пані Маруся скуповувала роками по виставках та ярмарках.

Меню тут, як пишуть затверджено Політбюро. Наприклад, пропонують спробувати салат "Перший секретар" з лососем або "Смак Леніна" – це смажений сир, оселедець "Кіров" чи політично правильну форель або рульку "Брежнева в пиві".

Такий маркетинговий хід приваблює не лише ностальгуючих поляків, а й любителів з усього світу. Туристи часто приїжджають заради так званої комуністичної екзотики.

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В галереї соцреалізму можна розгубитися. Тут цілий клондайк комуністичних лідерів – від товариша з Китаю Мао Цзедуна до уродженця Польщі і засновника ЧК Залізного Фелікса, загалом 1600 експонатів. "Він негативна постать у Польщі, тільки для людей з лівими поглядами він і досі залишається героєм", - кажуть в галереї.

Пам'ятники з музеїв та міських площ як врожай після польського ленінопаду зібрали у садибі панів Замойських у Козлувці. Вціліли тільки тому, що зроблені відомими майстрами. "Здалеку видно пам'ятник Болеславу Бейруту, комуністичного діяча і вірного учня Сталіна, до 89 року він стояв у Любліні. І він був одним з невисоких пам’ятників комуністичної Польщі", - кажуть власники колекції.

Як повідомляв УНІАН, в Інституті національної пам’яті оприлюднили підсумки щодо декомунізації за 2016 рік. Так, люди обрали нові назви для 51493 вулиць та 987 міст і сіл, демонтовано 1320 “ленінів” та ще 1069 тоталітарних ідолів.