Погода на 11 - 15 грудня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах північних, центральних областей та в районі Карпат місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в західних областях вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у південній частині та західних областях близько 0°, вдень 0-5° тепла; на півдні Одещини та Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, повідомили УНІАН в Укргідрометценрі.

12-13 грудня - мінлива хмарність. Без опадів, лише 13 грудня у карпатському регіоні невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах північних, центральних областей та у районі Карпат подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, на заході, у Криму та на Одещині місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південній та західній частині вночі від 3° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі Криму до 5° тепла, вдень 1-6° тепла, в Криму, на Одещині, Закарпатті, а 12 грудня і на Прикарпатті до 9° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, 12 грудня у північних та центральних областях 0-5° морозу (на Вінниччині та Житомирщині близько 0°), вдень від 1° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла.

14-15 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на Закарпатті, півдні Криму та Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві у четвер опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.

По області - мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

12-13 грудня - без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12 грудня 0-5° морозу, 13 грудня 3-8° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла.

14-15 грудня - без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.