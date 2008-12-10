Вибух у центрі Донецька: постраждав водій "Мерседеса" (додані фото)
16:40, 10 грудня 2008Суспільство
3732 0
Подробиці встановлюються
Сьогодні вранці в центрі Донецька стався вибух. Пошкоджено автомобіль "Мерседес", постраждав його водій.
Як повідомили УНІАН джерела в правоохоронних органах, вибух стався о 8.15 неподалік від проспекту Богдана Хмельницького. Автомобіль належить директору комерційної структури. За попередньою інформацією, вибух стався поряд з автомобілем. Постраждалого водія госпіталізовано.
Подробиці події встановлюються. На місці події працює оперативна група міського управління міліції.
Фото УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter