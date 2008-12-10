Вибух у центрі Донецька: постраждав водій "Мерседеса" (додані фото)

Сьогодні вранці в центрі Донецька стався вибух. Пошкоджено автомобіль "Мерседес", постраждав його водій.

Як повідомили УНІАН джерела в правоохоронних органах, вибух стався о 8.15 неподалік від проспекту Богдана Хмельницького. Автомобіль належить директору комерційної структури. За попередньою інформацією, вибух стався поряд з автомобілем. Постраждалого водія госпіталізовано.

Подробиці події встановлюються. На місці події працює оперативна група міського управління міліції.

Фото УНІАН