У Луганську пограбували Правексбанк, у якому не було жодного сейфу

У Луганську двоє невідомих 9 грудня о 16.30 пограбували відділення «Правексбанку».

Як повідомляє сайт Управління МВС в Луганській області, невідомі увірвалися у приміщення банку і, погрожуючи зброєю, заволоділи грошима у сумі 300 тис. грн. Ніхто зі співробітників банку не постраждав.

За словами начальника відділу зв`язків із громадськістю УМВД України в Луганській області Тетяни ПОГУКАЙ, відділення банку не було обладнане камерою спостереження. Крім того, у банку не було жодного сейфу, а гроші зберігалися у коробках з-під ксерокса.

Проводиться оперативно-пошукова робота по встановленню осіб, що скоїли пограбування.