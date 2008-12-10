У Луганську пограбували Правексбанк, у якому не було жодного сейфу
17:59, 10 грудня 2008Суспільство
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Забрали 300 тис. грн
У Луганську двоє невідомих 9 грудня о 16.30 пограбували відділення «Правексбанку».
Як повідомляє сайт Управління МВС в Луганській області, невідомі увірвалися у приміщення банку і, погрожуючи зброєю, заволоділи грошима у сумі 300 тис. грн. Ніхто зі співробітників банку не постраждав.
За словами начальника відділу зв`язків із громадськістю УМВД України в Луганській області Тетяни ПОГУКАЙ, відділення банку не було обладнане камерою спостереження. Крім того, у банку не було жодного сейфу, а гроші зберігалися у коробках з-під ксерокса.
Проводиться оперативно-пошукова робота по встановленню осіб, що скоїли пограбування.
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