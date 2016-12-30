Сторіччя легендарного "Щедрика": в аеропорту Львова 300 хористів виконали головну різдвяну пісню (відео)

Про це повідомляє ТСН.

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Диригент стояла на другому поверсі, щоб всі хористи могли її бачити. Вокалісти кажуть, що "Щедрик" хоч і складний твір для виконання, проте всі хорові колективи добре його знають.

Тому репетиція спільного співу була тільки одна, і та за десять хвилин до виступу.

А серед слухачів були не тільки пасажири, а й львів'яни, які приїхали сюди спеціально.