Наступна місія МВФ прибуде до України в січні

Наступна місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України в середині січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила керівник місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ на прес-конференції в середу.

“Це ще не була та місія, яка буде присвячена отриманню наступного траншу. Така місія відбудеться в середині січня”, - сказала Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Вона пояснила, що нинішній візит місії був зумовлений тим, що Україна цього разу отримала доступ до ресурсів МВФ за скороченою процедурою, якою передбачається, що за місяць-два після ухвалення Радою директорів МВФ рішення про надання країні стабілізаційного кредиту, цю країну повинна відвідати місія фонду, яка оцінює, як виконується програма, як вона сприймається, яке до неї ставлення тощо.

За словами Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ, ухвалення рішення МВФ про надання Україні наступного траншу пов’язане з виконанням певних цільових показників, яких наша держава має досягнути на кінець року.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі й допомогти економіці країни, що постраждала внаслідок світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки.

10 листопада перший заступник голови правління НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ повідомив, що Національний банк вже отримав перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 млрд. доларів.

1 грудня в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду.