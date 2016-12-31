МЗС сподівається повернути додому до Нового року туристів, які застрягли в аеропорту ОАЕ: відкрито "гарячу лінію"

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник управління консульської забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

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"Я хотів би підкреслити, що МЗС, а також департамент консульської служби в Дубаї тримає на контролі цю тему, цю проблему. Протягом ночі консул перебував в аеропорту Шарджа, надавав сприянню в оформленні квитків для повернення в Київ, ці квитки були оформлені і призначений ранковий виліт. Проте виліт був скасований, перенесений на пізніший час, але виліт не відбувся. У ці хвилини консул працює в аеропорту Шарджа, намагається врегулювати проблему", - заявив представник МЗС.

За його словами, представники Air Arabia пояснюють ситуацію тим, що нібито метеорологічні умови такі, що неможливо здійснити рейс, однак такі пояснення виглядають, на думку консула, сумнівно.

За словами Кирилича, консул підтверджує, що чимало рейсів затримуються, в тому числі на Білорусь і Казахстан.

"Аеропорт працює, але не в повному масштабі. Графік збився, і таке пояснення аеропорту та авіакомпанії", - пояснює він.

Представник МЗС додав, що дуже сподівається на повернення українських туристів додому ще в 2016 році, але озвучувати прогнози вважає некоректним, оскільки рішення буде приймати авіакомпанія.

Він також зазначив, що українці знаходяться у віп-залі очікування, і їх перебування в аеропорту намагаються зробити максимально комфортним.

Кирилич також порадив туристам, щоб вони звернулися до представників авіакомпанії і туроператору.

У зв'язку із затримкою рейсу Шарджа-Київ і тривалим очікуванням громадян України в аеропорту Шарджа МЗС України відкриває "гарячу лінію" - (044) 238 17 77.

Гаряча лінія працює в Консульстві України в Дубаї - (00 9715) 649 439 56.