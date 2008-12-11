Порошенко переконував МВФ, що негативні настрої вдасться вгамувати

10 грудня 2008 року Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО провів зустріч з представниками місії фінансового департаменту Міжнародного валютного фонду, яка перебуває з візитом в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі П.ПОРОШЕНКА.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі були обговорені принципи економічного співробітництва. В ході діалогу сторони проаналізували перші результати антикризових заходів та висловили свою оцінку їх ефективності і бачення подальших кроків.

Голова Ради НБУ висловив переконання в тому, що для досягнення результативності дій першочерговими заходами, які б сприяли стабілізації економічної ситуації в Україні, повинні стати покращення стану платіжного балансу, збільшення прозорості при наданні рефінансування банкам та формування «фонду безпеки» для надання допомоги людям, які втратили або втратять роботу внаслідок поширення негативного впливу кризи на економіку держави.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що «за умов виконання цих кроків негативні настрої як серед населення, так і серед суб’єктів господарювання вдасться вгамувати».

П.ПОРОШЕНКО та керівник місії Кріс ХЕМУС дійшли згоди у питанні про необхідність удосконалення механізмів контролю, які потребують запровадження ефективної системи запобіжних заходів Національного банку та розпорядників бюджету.

Крім того, в ході зустрічі сторони обговорили політичну ситуацію в Україні, обрання спікера та хід формування коаліції, які наразі вселяють надію на стабільність в українській владі. П.ПОРОШЕНКО висловив упевненість, що тепер парламент держави має реальну можливість відновити працездатність та дієвіше долучитися до розробки другого етапу програми з протидії наслідкам кризи.

У ході обговорення було відмічено, що факт політичної стабільності дає оптимістичний сигнал для всієї української фінансової системи.