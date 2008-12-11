У Києві шахрай виніс з храму старовинну ікону

10:38, 11 грудня 2008
Суспільство
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Міліція шукає свідків

У Києві невідомий шахрайським шляхом заволодів старовинною іконою Пресвятої Богородиці, яка знаходилася в храмі Миколи Набережного в Подільському районі.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Подільського райуправління міліції з питань зв’язків з громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ, 10 грудня вдень невідомий чоловік зайшов до церкви і, відрекомендувавшись реставратором, запропонував безкоштовно надати свої послуги.

За словами О.РАДКЕВИЧА, після отримання згоди з боку священиків зловмисник під приводом придбання нашатирного спирту для реставрації вийшов з церкви, попередньо сховавши ікону під верхнім одягом.

Наразі за фактом шахрайства порушено кримінальну справу. Міліція просить громадян, яким щось відомо про шахрая, повідомляти до Подільського райуправління міліції.

 

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