Громадян України серед загиблих під час теракту в Стамбулі немає - МЗС

Про це на сторінці у Facebook повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

"Ідентифікація загиблих і поранених у Стамбулі завершується. Громадян України серед жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що консул України підтримує оперативний контакт з поліцією Стамбула.

Нагадаємо, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.