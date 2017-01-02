Харківські патрульні врятували пса із дротяної пастки (фото)
13:48, 02 січня 2017Суспільство
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Пса побили невідомі.
Пса побили невідомі / Патрульная полиция Харькова в Facebook
У Харкові поліцейські врятували пса, який потрапив у дротяну пастку. Про це повідомили активісти у спільноті «Патрульна поліція Харкова» у Facebook.
Зазначається, що поліцейські прибули на виклик щодо побиття невідомими пса.
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"Патрульні отримали повідомлення, що на ул.Пліточная, 12 невідомі побили собаку", - йдеться у повідомленні.
Прибувши на місце правоохоронці побачили, що на передніх лапах тварини є дротяна пастка.
«По приїзду рятувальників перелякану собаку знерухомили і звільнили від дроту, яка, швидше за все, була пасткою для диких тварин», - йдеться у повідомленні.
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