Прогноз погоди на 12 - 16 грудня

В Україні 12 грудня мінлива хмарність. Без опадів. В більшості північних областей та в районі Карпат на дорогах місцями ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західній та південній частині пориви 17-22 м/с, на високогір`ї Карпат до 28 м/с. Температура вночі - 0-5° морозу, на Одещині та узбережжі Криму - 2-7° тепла; вдень - 0-5° тепла, на крайньому заході та півдні - 6-11° тепла; у Карпатах вночі - 3-8° морозу, вдень - від 3°морозу до 2° тепла.

13-14 грудня малохмарна погода. Без опадів. В більшості північних областей та в районі Карпат на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західній та південній частині окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі - 3-8° морозу, у східній частині, Приазов`ї та в Карпатах місцями - 11-13° морозу, на півдні Криму - 0-5° тепла; вдень - від 2° тепла до 3° морозу, на Закарпатті та в Криму - 2-7° тепла.

15-16 грудня без опадів. Температура вночі - 3-9° морозу, на Лівобережжі подекуди 10-12° морозу, вдень - від 4° морозу до 2° тепла; на Закарпатті, півдні Криму та Одещини вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 1-7° тепла.

У Києві 12 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень - 2-4° тепла.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 0-5° морозу, вдень - 0-5° тепла.

13-14 грудня малохмарна погода. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° морозу, вдень - від 2° тепла до 3° морозу.

15-16 грудня без опадів. Температура вночі - 4-9° морозу, вдень - від 4° морозу до 1° тепла.