Родичі Олександра Олеся згодні на перепоховання останків письменника в Україні - посол

Про це посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив у Twitter.

"Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні. Нехай йому пухом буде наша земля", - написав Шевченко.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олександра Олеся в Чехії.

Раніше стало відомо, що останки митця, який похований у Чехії, примусово ексгумовані, а в його могилі на Ольшанському кладовищі в Празі збираються поховати іншу людину.

Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром 20 тис. чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн). За словами представників української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. Українські діаспоряни повідомляли, що перепоховання було заплановано на 12.00 3 січня. Могилу письменника вже розкопали. На Ольшанському кладовищі перебували представники української діаспори, які чекали на консула.

У свою чергу МЗС України повідомило, що останки Олеся та його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця їх остаточного захоронення.