Наразі складається список видатних українців, останки яких можна перепоховати в Україні - Нищук

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив міністр культури Євген Нищук.

За словами міністра, ситуація з примусовою ексгумацією останків видатного митця Олександра Олеся в Празі - «це прецедент, який має дати розуміння, що той список видатних особистостей, який обговорює міністерство разом з Інститутом національної пам’яті, потрібно взяти під контроль держави».

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«Наших видатних особистостей, які колись емігрували, розкидано чимало по світу… Останки багатьох із них, дійсно, потрібно перевозити, щоби перепоховати саме в Україні. Для цього ми обговорюємо питання створення національного пантеону видатних особистостей, хто своїм талантом та місією, діяльністю ідентифікував українську державу», - повідомив Нищук.

Як повідомляв УНІАН, президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

У МЗС зазначили, що згідно із дорученням президента відомство через посольство України в Празі вживає заходів із метою збереження та подальшого перепоховання останків митця та його дружини, які були ексгумовані.

Раніше видання «Дзеркало тижня» повідомило, що останки митця, який похований у Чехії, примусово ексгумовані, а в його могилі на Ольшанському кладовищі в Празі збираються поховати іншу людину.

Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тис. чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн). За словами представників української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. Українські діаспоряни повідомляли, що перепоховання було заплановано на 12.00 3 січня. Могилу письменника вже розкопали. На Ольшанському кладовищі перебували представники української діаспори, які чекали на консула.