Митника аеропорту "Київ" затримали за хабарництво

Військова прокуратура спільно зі співробітниками Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримала під час одержання хабара інспектора відділу митного оформлення митного поста «Аеропорт» Київ» (Жуляни)».

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Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Посадовець налагодив незаконний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні діяльності міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)», за нестворення штучних перешкод під час митного огляду їхнього багажу», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання хабара у розмірі 500 євро від громадянина України.

Наразі тривають слідчі дії. «У житловому приміщенні затриманого та службових кабінетах відділу митного оформлення митного поста «Аеропорт» Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України проводяться обшуки», - поінформували в Генпрокуратурі.

Відносно посадовця на даний час готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, а також проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, додали у відомстві.