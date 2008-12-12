Генпрокуратура перевірить зарахування студентів до ряду вузів

Міністерство освіти й науки направить до Генеральної прокуратури документи для перевірки законності зарахування студентів до деяких вищих навчальних закладів, де перевіркою Українського центру оцінки якості освіти виявлено порушення під час прийому на навчання абітурієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр освіти й науки України Іван ВАКАРЧУК, який взяв участь у нараді з питань підготовки і післядипломної освіти педагогічних кадрів в Одесі.

За його словами, перевірка оцінки якості освіти засвідчила, що деякі абітурієнти «стали студентами, маючи суму балів нижчу від передбаченої нормативними актами Міністерства освіти й науки. Зокрема, такі випадки зафіксовані в Бердянську, Дрогобичі, Черкасах, Ніжині й інших містах».

Співробітники Міносвіти найближчим часом з`ясують, що це було - технічна помилка, халатність чи правопорушення з боку фахівців і керівництва вишів. Можливо, з деякими розірвемо контракти», додав міністр. А результати перевірок «так званих приватних вузів і тих, які перебувають у підпорядкуванні відомств або місцевої влади», додав він, будуть направлені до відповідних державних і наглядових органів».