Медведєв: Росія може скоротити видобуток нафти

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключає вступу Росії до Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), а також скорочення обсягів видобутку нафти для регулювання ціни.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він сказав на нараді з питань соціально-економічного розвитку Уральського федерального округу.

"Я б хотів сказати, що ми готові до цього, ми повинні захищатися, це наша дохідна база - і щодо нафти, й щодо газу. Причому такого роду захисні заходи можуть бути позв`язані й зі зменшенням обсягів видобутку нафти, і з участю в існуючих організаціях постачальників, і з участю в нових організаціях, якщо до цього ми, так би мовити, зможемо домовитися", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

"Я вважаю, ми ніяких варіантів для себе закривати не повинні. Ще раз повторюю - це питання дохідної бази нашої країни, питання її розвитку, і ми не повинні керуватися тут якимось абстрактними критеріями, рекомендаціями міжнародних організацій іншого порядку тощо. Це наші національні інтереси. Чинитимемо так, як вважаємо за потрібне", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ. При цьому він зазначив, що країни ОПЕК "досить активно просять нас вести скоординовану політику" з питання регулювання ціни на нафту.