Арештований колишній глава біржі Nasdaq

У четвер агенти ФБР заарештували колишнього голову ради директорів фондової біржі США Nasdaq Бернарда Мадоффа (Bernard Madoff), звинуваченого в шахрайстві шляхом створення фінансової піраміди, передає агентство France Presse.

За матеріалами ФБР, минулої середи в розмові із співробітниками своєї брокерської компанії Bernard L. Madoff Investment Securities LLC Мадофф зізнався, що його інше підприємство - консалтингова компанія - використовувала в своїй діяльності ряд незаконних схем. Проте, за словами Мадоффа, на махінаціях з активами клієнтів він втратив близько 50 мільярдів доларів і тепер "на мілині".

Якщо Мадоффа визнають винним, йому загрожує до 20 років в`язниці, а також до 5 мільйонів доларів штрафу. Сам Мадофф заявив, що готовий з`явитися перед судом, пообіцявши також, що роздасть решту 200-300 мільйонів доларів особистого статку деяким співробітником своєї фірми, а також родичам і друзям.

Лента.ру