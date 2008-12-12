Київрада дала згоду на продаж 7 земельних ділянок (список)

Київська міська рада дала згоду на продаж 7 земельних ділянок в столиці загальною площею 4,31 га за 89 млн. 720 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення Київрада прийняла вчора на черговому пленарному засіданні.

Згідно з документами рішень, ТОВ “Мелвікс” продано земельну ділянку на вул. Борщагівська, 2 у Шевченківському районі площею 0,01 га за 221 тис. грн. Землю передбачено використати під будівництво торговельно-офісного центру з паркінгами. “Мелвікс” зобов’язується здійснити благоустрій ландшафтної зони за вказаною адресою. ТОВ “Київ житло-інвест менеджмент” для будівництва готельного комплексу з об’єктами громадського призначення продано земельну ділянку площею 0,44 га за адресою вул. Червоноармійська, 35-35 б-37 у Печерському районі за 11 млн. 38 тис. грн..

ТОВ “Інвестбудкомплекс” для будівництва торговельно-офісного комплексу з паркінгами на вул. Межигірська, 85 у Подільському районі продано землю за 17 млн. 301 тис. грн. Площа ділянки становить 1,01 га.

ТОВ “Кінопанорама” продано земельні ділянки на вул. Шота Руставелі, 19 (А) у Печерському районі для будівництва багатофункціонального комплексу у складі об’єктів готельного, офісного, торговельного призначення з підземним паркінгом. Загалом компанія отримала у власність 0,27 га землі за 6 млн. 810 тис. грн..

Приватній особі Київрада продала земельний наділ на вул. Панфіловців, 22 у Печерському районі площею 0,02 га за 1 млн. 56 тис. грн.. Тут передбачається будівництво житлового будинку.

ВАТ “АК-Транс” для будівництва та реконструкції існуючих нежилих будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення продано земельну ділянку площею 2,49 га на вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі за 50 млн. 390 тис. грн.

ТОВ підприємству з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу “Фірма “Надія” для експлуатації адміністративно-господарської будівлі продано земельну ділянку площею 0,07 га на вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі за 2 млн. 904 тис. грн.