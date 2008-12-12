Тимошенко про банки, реальний сектор, прозорі правила і МВФ

Уряд спільно з Національним банком України та комерційними банками має намір розробити низку документів для забезпечення прозорості банківської системи та дотримання прав представників реального сектору економіки та громадян, що користуються послугами банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на нараді з керівництвом українських комерційних банків і Нацбанку.

Прем`єр повідомила, що для роботи над цими документами буде створено спеціальну групу з представників НБУ, комбанків, а також фінансових радників прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА і Олександра ГІНЗБУРГА.

Передусім, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, ця група повинна буде розробити законопроект для забезпечення прозорості правил роботи банківського сектору. Механізми вирішення питань, які не може бути врегульовано законодавчо, повинні будуть увійти до Меморандуму уряду, НБУ та комбанків.

Крім того, за словами прем`єра, робоча група повинна буде підготувати нормативно-правові акти уряду, що стосуються рекапіталізації банків за рахунок засобів МВФ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що всі ці документи потрібно прийняти з метою дотримання прав представників реального сектору економіки, а також громадян, що користуються послугами банків. Вона зазначила, що нині громадяни, на жаль, стикаються з фактами односторонньої (банками - УНІАН) зміни умов кредитування.

Прем`єр наголосила, що уряд «захищає незалежність Нацбанку та всі функції НБУ, які він виконує у фінансовому секторі». Вона також сказала, що більшість, яка вже створена у ВР, «може піднятися над всіма інституціями, які працюють в Україні», і законодавчим шляхом визначити «прозорість і зрозумілість» правил у банківському секторі, зокрема, що стосуються рефінансування і роботи валютного ринку.

«На базі закону я хотіла б, щоб ми багато речей змогли вирішити так, щоб більше ніяких питань у нас (про роботу банківської системи - УНІАН), у тому числі в мирному житті, коли криза закінчиться, - а я думаю, що вона рано чи пізно закінчиться - не виникало», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.