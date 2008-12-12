Верховна Рада ощасливила Пенсійний фонд і Нафтогаз

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 266 з 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі. При цьому за даний закон проголосував один народний депутат від Партії регіонів.

Як заявив на засіданні парламенту заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, даним законом передбачено збільшення дотацій Пенсійному фонду на 6,6 млрд. грн. За його словами, ці кошти будуть спрямовані на виплату пенсій та на реалізацію Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”.

Він зазначив, що також передбачено збільшити трансферт для НАК “Нафтогаз України” на 3,2 млрд. грн.

За словами заступника міністра, понадпланові надходження від перевищення валових доходів над видатками НБУ в сумі 1 млрд. грн. спрямовуються на поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

А.МЯРКОВСЬКИЙ повідомив, що також передбачено збільшення фінансування для місцевих рад на 11,2 млн. грн.

За його словами, збільшення доходів бюджету передбачено за рахунок збільшення надходжень від податку на ввезення на територію України товарів. Як сказав А.МЯРКОВСЬКИЙ, йдеться про суму в 6 млрд. грн., а також доходи збільшаться за рахунок понадпланових надходжень від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України.