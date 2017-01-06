МЗС не рекомендує українцям їздити на авто до Румунії через снігопади

Про це йдеться в повідомленні служби в Facebook.

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«У зв’язку з погіршенням погодних умов у центральних, південних та східних регіонах Румунії (потужні снігопади, ожеледиця та сильний вітер, пониження температури від -15ºС до -25 ºС), що призвело до ускладнення руху та блокування окремих автомобільних шляхів, Департамент консульської служби МЗС рекомендує громадянам України бути особливо уважними та, по-можливості, обмежити поїздки автомобілем до м. Бухарест та повітів: Ільфов, Телеорман, Джурджиу, Калараш, Яломіца, Бузеу, Браїла, Констанца, Тулча, Галац та Вранча. Крім того, слід з особливою увагою стежити за рекомендаціями рятувальних служб і останніми новинами», - сказано в повідомленні.

Як відомо, на вихідних у більшості регіонів України збережуться сильні морози і пройде сніг.