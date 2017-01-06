СБУ викликає на допит колишнього "народного губернатора Донбасу" Губарєва

Відповідна повістка про виклик на допит оприлюднена у сьогоднішньому номері газети "Урядовий кур’єр".

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У повістці йдеться: "Підозрюваний Губарєв Павло Юрійович, 10.03.1983 р.н., викликається о 10.00 11, 12 та 13 січня 2017 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ Романченка А.О. у кабінет 311 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33".

Мета виклику: "Проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22014000000000181 від 03.06.2014 за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України".

Як повідомляв УНІАН, один з лідерів терористів Губарєв був оголошений в розшук у червні 2014 року.