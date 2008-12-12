Випускникам придумають ще один тест - на здатність вчитися у вишах

У переліку тестів, що їх здають випускники шкіл у рамках незалежного зовнішнього оцінювання знань, може з’явитися ще один - на здатність навчатися у вищих навчальних закладах, повідомляє тижневик «Коментарі».

Міністерство освіти й науки України створило робочу групу, яка розробить завдання тесту, продумає механізми його впровадження, інформує видання. Чи буде такий тест обов’язковим, за якою методикою його проводитимуть, які завдання доведеться розв’язувати, поки що невідомо.

На думку експертів МОН, новий тест допоможе вишам ефективніше відбирати для себе майбутніх студентів, а також підвищить так звану прогностичну валідність уже існуючої системи тестування, коли у визначенні найкращого учня (і абітурієнта) використовується механічний підхід - кращим вважають того, хто набрав більшу кількість балів.

Як зазначають «Коментарі», нинішня система зовнішнього тестування вступає в суперечність із законом України «Про освіту», де сказано що відбір абітурієнтів має проводитися відповідно до здібностей випускників, а не рівня їхніх знань. Впровадження тесту на здатність до навчання дає змогу усунути цю суперечність.

«У структурі тестів, що існують зараз, є так звані відкриті питання, відповіді на які дозволяють побачити вміння і навички учнів, а не тільки рівень їх знань. Але діапазон здібностей випускника вони розкривають недостатньо», - розповів «Коментарям» Роман ШИЯН, директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, експерт із освітньої політики. «Тест на здатність до навчання міг би зорієнтувати дитину до отримання вищої освіти відповідно до її талантів, обдарованості, показав би їй, у якій сфері перед нею розкриваються найкращі життєві перспективи. Адже якщо випускника приймають до вишу, а вчитися там у нього не виходить, це також фрустрація. Не тому, що ти гірший за інших, можливо, просто здібний до чогось іншого?”, - розмірковує експерт. Проблема в тому, вважає Р.ШИЯН, що впровадження тесту на здатність до навчання, доповнюючи систему зовнішнього тестування, заодно ускладнює її. Адже за такої змішаної системи непросто визначити, яка із складових повинна мати більшу питому вагу, - рівень знань чи здатність до їх отримання, відзначає експерт із освітньої політики.

Практика складання іспитів на здатність до навчання існує в ряді країн світу, зокрема, в США, де вступники до університетів мають пройти так званий SAT Reasoning Test (дослівно - тест на мисленнєві здібності). Вважається, що SAT у комбінації зі шкільною системою оцінювання знань (GPA, grade point average) дає краще уявлення про успішність майбутнього студента.

Проте низка університетів США, в основному гуманітарного спрямування, розгорнула кампанію за скасування обов’язкового статусу SAT. Вони вважають тест несправедливим, таким, що руйнує самооцінку абітурієнта і підриває його прагнення здобувати вищу освіту.