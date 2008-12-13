Після кризи ринок перейде під контроль 5-6 банківських груп

«Еволюційний розвиток українського банківського сектору передбачав перехід протягом чотирьох-п’яти років левової частки ринку під контроль п`яти-шести банківських груп. Поточна криза повинна прискорити цей процес», - вважає генеральний директор «Ренесанс Капітал Україна» Пітер ВАНХЕККЕ. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю тижневику «Коментарі».

На думку П.ВАНХЕККЕ, в розвитку українського банківського сектору наступного року простежуватимуться три основні тенденції. Перше, це державне регулювання банківської системи. «Як і в більшості країн світу, уряд повинен зробити кроки, спрямовані на відновлення нормальної роботи фінансової системи. Отже, в тій чи іншій мірі, матиме місце державне втручання», - вважає представник «Ренесанс Капітал Україна».

По-друге, на банківський сектор чекає консолідація, яка особливо торкнеться невеликих банків.

Третє, деякі банки припинять своє існування. «Криза – це завжди погано, проте раціоналізація банківського сектору, до якої вона приведе, - явище позитивне», - вважає експерт.

Станом на 1 листопада 2008 року в Україні налічувалося 182 діючих банки. З них 50 банків - з іноземним капіталом (на 1 січня ц.р. - 47 банків), зокрема 18 - зі 100% іноземним капіталом (на 1 січня - 17 банків). Сукупний зареєстрований статутний капітал українських банків на 1 листопада становив 62,970 млрд. грн. Чисті активи - 790,493 млрд. грн.