На шахті Краснопольївська оголошено передстрайковий стан

Працівники шахти «Краснопольївська» (м. Брянка, Луганської обл.) оголосили передстрайковий стан, оскільки закриття шахти не тільки позбавить їх робочих місць, а й може викликати підтоплення значної території Стаханівсько-Брянківського регіону.

Як повідомив кореспондентові УНІАН лідер луганського відділення Всеукраїнської спілки робітників Юрій ХОХЛОВ, таке рішення ухвалене на зборах трудового колективу 11 грудня.

За словами Ю.Хохлова, днями в розпорядження його організації потрапив протокол технічної ради держкомпанії «Укрвуглереструктуризація» (УДКР), яким вже ухвалено рішення про реструктуризацію і припиненню робіт з відкачування води на шахті «Краснопольївська».

При цьому, зазначив він, у документі немає підпису представника профільного інституту «ЛуганськДіпрошахт», а також немає висновку фахівців інституту про наслідки такого рішення.

Видобуток вугілля на останній на території Брянки шахті «Краснопольївська» був припинений 2007 року. Тоді ж шахта була передана УДКР з метою закриття.

Проте, за словами Ю.ХОХЛОВА, фахівці технічної ради УДКР дійшли висновку, що в разі закриття шахти і припинення відкачування води, яке здійснюється постійно, поки шахта працює, можуть піднятися підземні води і подтопити значну територію.

На сьогодні на шахті працюють тільки служби життєзабезпечення і відкачування води - 114 осіб. Усі вони попереджені, що працюють лише до 24 грудня ц.р., зазначив Ю.Хохлов.

За його словами, колектив почне акції протесту одразу, коли буде виданий наказ припинити відкачування шахтних вод.

Як стверджує Ю.Хохлов, у разі припинення відкачування, буде підтоплений мікрорайон міста Брянки, де живуть майже 20 тисяч осіб.