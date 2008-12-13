У Маріуполі знизили ціну на проїзд у маршрутках

У Маріуполі Донецької області для пасажирів знижено на 25 коп. ціну на проїзд у маршрутних таксі - до 1,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 12 грудня на колегії в Донецькій облдержадміністрації Маріупольський міський голова Юрій ХОТЛУБЕЙ.

За його словами, рішенням Маріупольського міськвиконкому «знижено вартість проїзду - якщо раніше верхня планка вартості проїзду в міських маршрутках була 1 грн.75коп., то зараз - 1 грн. 50 коп.».

Він зазначив, що це рішення виконкому діє з 8 грудня поточного року і спрямоване на пом`якшення соціальної напруженості серед населення через економічну кризу. Так, основні підприємства Маріуполя – меткомбінати ММК ім. Ілліча й «Азовсталь» сьогодні мають серйозні труднощі із завантаженістю виробництва, що позначається на матеріальному становищі більшості жителів міста, які працюють на цих підприємствах.