Погода на 14 - 18 грудня

Завтра, 14 грудня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, вночі та в першій половині дня у північних, центральних та східних областях місцями туман. У більшості північних областей та в районі Карпат на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі становитиме 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

15-16 грудня утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів. В більшості північних областей та в районі Карпат на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, на Лівобережжі та в Карпатах місцями 10-13°, вдень 0-5° морозу, на півдні та заході до 3° тепла; на Закарпатті, півдні Криму та Одещини вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

17 грудня на Правобережжі та в Криму, 18 грудня в Україні, крім східних областей, часом сніг та мокрий сніг, на заході та півдні вдень з дощем.

Температура у західній та південній частині вночі від 1° тепла до 5° морозу, 17 грудня у Приазов`ї до 8° морозу, на півдні Криму 0-5° тепла, вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 7° тепла; на решті території вночі 4-9° морозу, 17 грудня на півночі Лівобережжі та сході країни до 12° морозу, 18 грудня у північних та центральних областях 1-6° морозу, вдень 0-5° морозу.

Завтра у Києві та області хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та в першій половині дня у Києві та місцями по області туман.

Температура у Києві вночі становитиме 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу; по області вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

15-16 грудня утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

17 грудня у столиці та області вночі без опадів, вдень невеликий сніг, 18 грудня часом сніг та мокрий сніг.

Температура вночі 17 грудня 4-9°, 18 грудня 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу.