У Донецьку охочим давали гранатомет (фоторепортаж)

У суботу в Донецьку традиційні для вихідного дня "народні гуляння" вирішили поєднати з показовими виступами спецпідрозділу "Беркут". І ось що з цього вийшло:

Столи з розкладеними на них знаряддями позбавлення життя ближнього свого більше за все нагадували "розпродаж". А неподалік бійці "Беркута" літали ніби пташки.

Бажаючим городянам давали потриматися за гранатомет...

...автомат...

...або гранату

А за службового собаку нікому не давали потриматися. Він сам тримався, за кого хотів...

Фото УНІАН