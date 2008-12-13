У Донецьку охочим давали гранатомет (фоторепортаж)
18:58, 13 грудня 2008Суспільство
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На жаль, тільки потримати...
У суботу в Донецьку традиційні для вихідного дня "народні гуляння" вирішили поєднати з показовими виступами спецпідрозділу "Беркут". І ось що з цього вийшло:
Столи з розкладеними на них знаряддями позбавлення життя ближнього свого більше за все нагадували "розпродаж". А неподалік бійці "Беркута" літали ніби пташки.
Бажаючим городянам давали потриматися за гранатомет...
...автомат...
...або гранату
А за службового собаку нікому не давали потриматися. Він сам тримався, за кого хотів...
Фото УНІАН
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