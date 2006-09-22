Бойко: Україна і Росія вже домовилися про баланс газу на найближчі три роки

Міністр палива та енергетики України Юрій Бойко впевнений, що ціна імпортного газу для України в 2007 році буде нижчою від закладеної до бюджету в 135 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні журналістам в аеропорту «Бориспіль» після повернення з Москви, де він разом з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ брав участь у зустрічі з главою російського уряду Михайлом ФРАДКОВИМ.

«Ми сподіваємося, що ціна буде нижчою і останні переговори дають нам такий оптимізм», - сказав міністр. Він також зазначив, що в проекті бюджету на 2007 рік закладений песимістичний варіант зростання цін на газ. Ю.БОЙКО також повідомив, що Україна і Росія вже домовилися про баланс газу на найближчі три роки. Протягом цього терміну, за словами міністра, Україна одержуватиме щороку 62 млрд. кубометрів газу не тільки російського, а й туркменського, казахського та узбецького.

Як повідомляв УНІАН, проект бюджету на 2007 рік розраховувався виходячи з прогнозної ціни імпортного газу в сумі 135 доларів за тисячу кубометрів. Крім того, уряд пропонує створити наступного року стабілізаційний фонд у 3 млрд. грн. на випадок, якщо ціна на газ зросте вище прогнозного рівня.