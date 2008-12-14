Українці не хочуть міняти службу у ЧФ РФ на ВМС України?

У Севастополі масових скорочень вільнонайманих службовців як на Чорноморському флоті Російської Федерації, так і в Військово-морських силах Збройних сил України «ще немає, розмови про це поки що перебільшені».

Про це кореспондентові УНІАН повідомила заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР.

За її словами, «якщо говорити про Чорноморський флот РФ, то на сьогодні з міським центром зайнятості взаємодіє 89 військових підрозділів, і загалом на сьогодні вони показують 17 тис. 358 вільнонайманих, тих, хто працює на підприємствах і в установах ЧФ РФ. З них 7,5 тис. севастопольців, вже одержують пенсії. Тобто, якщо говорити про скорочення 8 тис. осіб, як це проходить у повідомленнях ЗМІ, то, швидше за все, в першу чергу торкнуться громадян, які певною мірою вже соціально захищені. Причому, йдеться про пенсіонерів з доволі нормальним розміром пенсії, не 500 і не 600 грн., а десь за 1,5 тис. грн.».

Як додала І.ЦОКУР, «що стосується безпосереднього скорочення вільнонайманих ЧФ РФ, то, за планом на цей рік, нам подали на скорочення 1 тис. 171 особу, фактично на сьогодні скоротили 217».

Що стосується Військово-Морських сил України, то 58 військових підрозділів українського флоту співпрацюють з міським центром зайнятості, сказала І.ЦОКУР. За її даними, «вільнонайманих тут на сьогодні працює 3,8 тис. севастопольців, з них 1,5 тис. також є пенсіонерами. За планом на 2008 рік на скорочення ВМС України подавали 961 особу, фактично скорочена на сьогодні 41 особа».

При цьому, як наголосила заступник розділу виконавчої влади міста, в міському центрі зайнятості існує 180 вакансій військовослужбовців-контрактників. «Чому так багато таких вакансій? Мабуть, недостатнім є рівень матеріально-технічного забезпечення контрактників, тому й немає бажаючих», - відзначила І.ЦОКУР.