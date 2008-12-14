Чернігову права людини показують у кіно

У Чернігові втретє відбувається регіональний показ фільмів Міжнародного фестивалю "Дні документального кіно про права людини".

Як повідомила УНІАН регіональний координатор фестивалю Надія САМАРДАК, цьогорічний фестиваль в Чернігові присвячений Міжнародному дню прав людини та 60-річчю прийняття Загальної Декларації прав людини.

За її словами, фестиваль в обласному центрі Чернігівщини триває з 8 до 14 грудня. Упродовж тижня документальні кінофільми про права людини переглянули чернігівські учні та студенти. На вихідних проводяться так звані "дні стихійного глядача" – у кінотеатрі імені Щорса кінострічки фестивалю можуть подивитися безкоштовно усі бажаючі.

"За попередніми даними, документальні фільми фестивалю подивилися близько тисячі чернігівців. Всього у рамках Днів документального кіно про права людини демонструються 12 кінофільмів", - сказала Н.САМАРДАК.

Вона також підкреслила, що особливістю кінофестивалю цього року є проведення окремої презентації фільмів для працівників органів внутрішніх справ у Чернігівській області. Вони не тільки подивилися фільми "Операція" та "Врятувати рядового Міхеєва", а й обговорили їх.

Організаторами фестивалю у Чернігові на волонтерських засадах стали ініціативна група у складі представників громадських організацій М`АРТ, "Міський молодіжний центр "Жменя" і група учнів та вчителів ліцею №22.

Партнерами фестивалю виступили Українська Гельсінська спілка з прав людини, Норвезькиий Гельсінський Комітет, Міжнародний Фонд "Відродження" та низка чернігівських підприємств і громадських організацій.