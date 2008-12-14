Погода на 15 - 19 грудня

На початку тижня в Україні збережеться морозна, без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометеоцентрі, 15 грудня в Україні буде хмарно, без опадів. Місцями туман, паморозь. У більшості північних областей та в районі Карпат на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 5-12 м/с, у західній та південній частинах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, на сході до 12° морозу, вдень 2-7° морозу, на крайньому заході близько 0°. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

16-17 грудня мінлива хмарність. Без опадів, місцями туман, паморозь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, у західній частині окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу (на Лівобережжі та в Карпатах місцями 13-14° морозу), вдень 2-7° морозу, у південній та західній частині місцями 1-3° тепла; на півдні Криму вночі 0-3° тепла, вдень 2-7° тепла.

18- 19 грудня на Правобережжі, Херсонщині та в Криму часом сніг, мокрий сніг (на заході та півдні з дощем). На решті території (19 грудня і на півночі Правобережжя) без істотних опадів.

Температура у західній та південній частині вночі від 2° тепла до 4° морозу (у Приазов`ї до 7° морозу, в Криму 0-6° тепла), вдень від 2° морозу до 4° тепла (на Закарпатті та в Криму 3-9° тепла). На решті території вночі 3-9° морозу (у східних та Сумській областях 7-13° морозу), вдень 0-6° морозу.

На Київщині 15 грудня буде хмарно, проте без опадів. Місцями по області туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу; по області вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

16-17 грудня також мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу; в Києві вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

18 грудня по Києву та області часом невеликий сніг, мокрий сніг. 19 грудня без істотних опадів.

Температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; в Києві вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.